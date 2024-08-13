Появились свежие подробности о выходе Xiaomi Mi Band 9 за пределами Китая

Опубликовано 13 августа 2024, 08:34
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Появились свежие подробности о выходе Xiaomi Mi Band 9 за пределами КитаяВ том числе и ожидаемая дата релиза
Xiaomi недавно представила Smart Band 9 в Китае. Но уже совсем скоро, видимо, ожидается и его глобальный релиз.
Хотя точная дата пока не объявлена, на Amazon Italy уже появилась информация о возможном выходе 19 августа. Правда, пока что цена новинки не указана.
Отметим, что в Китае стоимость браслета начинается от $35, а в Европе он может стоить около €39.99.
Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1200 нит и поддержкой более 200 циферблатов.
Браслет имеет набор сенсоров для отслеживания здоровья и активности, поддерживает более 150 режимов тренировки и может работать до 21 дня без подзарядки.
Ожидается, что новая модель станет популярной благодаря улучшенным характеристикам и функциональности, включая версии с NFC и специальную керамическую версию.