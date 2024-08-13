Появились свежие подробности о выходе Xiaomi Mi Band 9 за пределами Китая

Хотя точная дата пока не объявлена, на Amazon Italy уже появилась информация о возможном выходе 19 августа. Правда, пока что цена новинки не указана.

Отметим, что в Китае стоимость браслета начинается от $35, а в Европе он может стоить около €39.99.

Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1200 нит и поддержкой более 200 циферблатов.

Браслет имеет набор сенсоров для отслеживания здоровья и активности, поддерживает более 150 режимов тренировки и может работать до 21 дня без подзарядки.

Ожидается, что новая модель станет популярной благодаря улучшенным характеристикам и функциональности, включая версии с NFC и специальную керамическую версию.