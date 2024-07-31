Появилось много жалоб на «поломку» облачных сервисов Microsoft

Как уточнило издание Engadget, проблемы касаются ресурсов, связанных с облачным сервисом Azure. Многие пользователи сообщают, что невозможно попасть в Microsoft 365 и в рабочее пространство Teams. Проблемы со входом начались примерно в 8 утра.

Microsoft сообщила, что занимается проблемой и определила «несколько рабочих потоков» для скорейшего исправления ошибок. При этом с самого утра на платформе Down Detector наблюдался значительный всплеск сообщений об отключениях как Microsoft 365, так и Microsoft в целом.

«Мы определили несколько рабочих потоков и работаем над тем, чтобы смягчить последствия, выполняя операции по восстановлению работоспособности. Более подробная информация будет предоставляться по мере поступления», — сказано в заявлении Microsoft.