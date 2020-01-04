Появилось первое видео с настройкой новых недорогих "умных" часов Xiaomi

Устройство может похвастаться 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 х 454 пикселей. При этом также оно оснащено поддержкой Bluetooth 5.0, аккумулятором емкостью 420 мАч, которого хватает на три недели работы без подзарядки, а также очень приятной ценой в 115 долларов. Еще одной важной функцией Xiaomi Watch Color можно назвать поддержку до 10 разных видов физической активности, возможность отслеживать качество сна и наличие модуля NFC с влагозащитой.

Появится ли глобальная версия устройства — пока неизвестно. Но если даже появится, то случится это не раньше выставки MWC 2020 в Барселоне.