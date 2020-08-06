Появилось видео с демонстрацией ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" в действии

По словам инженеров, данный зенитно-ракетный комплекс предназначен для установки на абсолютно любые военные корабли. Главное, чтобы их водоизмещение составляло не менее 300 тонн. Сам же комплекс способен защищаться от атак с воздуха, в том числе и от нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Также “Панцирь-МЕ” умеет поражать надводные цели.

"Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости 4 Маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд — ее не видно”, - рассказал “Первому каналу” главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Александр Жуков.