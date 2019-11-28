Появилось видео с испытанием российских ракет на американских истребителях

Так, на видео, залитом в сети, можно увидеть, как американские F-16 пролетают вблизи российских зенитно-ракетных комплексов на совершенно разных высотах. При этом, что интересно, турецкие военные уже объявили о том, что планируют провести еще больше тестирований С-400, в том числе и на других самолетах.

Напомним, что чуть ранее СМИ распространили информацию о том, что вооруженные силы Турции принялись за активное тестирование радаров С-400 недалеко от Анкары. Опубликованное видео — первое документальное подтверждение данного факта.