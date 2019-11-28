Наука и технологии
Сегодня 11:55
Появилось видео с испытанием российских ракет на американских истребителях
Это первое документальное подтверждение произошедшего
В сети наконец-то появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены испытания российских систем ПВО С-400 на американских истребителях F-16 на территории Турции. Материалы были опубликованы турецким информационным агентством Ihlas Haber.
Так, на видео, залитом в сети, можно увидеть, как американские F-16 пролетают вблизи российских зенитно-ракетных комплексов на совершенно разных высотах. При этом, что интересно, турецкие военные уже объявили о том, что планируют провести еще больше тестирований С-400, в том числе и на других самолетах.
Напомним, что чуть ранее СМИ распространили информацию о том, что вооруженные силы Турции принялись за активное тестирование радаров С-400 недалеко от Анкары. Опубликованное видео — первое документальное подтверждение данного факта.