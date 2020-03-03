Появилось видео с отработкой российским истребителем перехвата нарушителя российской границы

Причем процесс учебного перехвата силами Миг-31 был запечатлен на видео, которое тут же появилось в сети. В качестве “нарушителя” выступил российско-советский Ил-38. Что интересно, оба летательных аппарата закончили упражнение на территории взлетно-посадочной полосы в городе Елизово Камчатского края.

”По легенде учения Ил-38 выполнял роль воздушного судна, которое отклонилось от установленного маршрута и приблизилось к кромке государственной границы страны. Летчики визуально обнаружили его, потребовали выйти из воздушного пространства РФ, а когда «нарушитель» проигнорировал эти слова, принудили его изменить маршрут полета и сесть на ближайшем военном аэродроме”, — рассказал отечественным журналистам представитель Минобороны РФ.