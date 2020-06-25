Появилось видео с загоревшимся после Парада Победы новейшим российским бронетранспортером К-17

Что интересно, роликом в своем Twitter-аккаунте поделился пользователь под ником TheDeadDistrict, который публикуют посты исключительно на английском языке. На видео можно увидеть, как боевая машина, двигавшаяся по улице, внезапно задымилась прямо на глазах у нескольких десятков очевидцев. К счастью, бронетранспортер успели вовремя остановить, в результате чего никто не пострадал.

Стоит отметить, что свое мнение относительно возможной причины данного инцидента высказал военный обозреватель Алексей Хлопотов. Так, по его словам, подобное происшествие могло быть вызвано либо нештатным срабатыванием термодымовой аппаратуры, либо разгерметизацией соединения трубопровода. Так это или нет - выясняют специалисты.