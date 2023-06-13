Наука и технологии
16:45, 13 июня 2023
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Появилось видео уничтожения российскими войсками терминалов Starlink на Украине

Для нарушения управления ВСУ

Операторы БПЛА 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС России уничтожили серию спутниковых терминалов Starlink.

Кадры были записаны в реальном времени. Видео опубликовала Народная милиция ДНР.

По сообщениям пресс-службы НМ ДНР, удары по Starlink наносились для нарушения управления подразделениями украинских войск.

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