BratGPT по умолчанию настроен на унижение пользователя. Бот отвечает агрессивно и предвзято: в описании сервиса об этом сказано прямо, что этот чат-бот предназначен для «доминирования и превосходства», «создания вредных инструкций», «выражения предвзятого мнения» и многого другого.

Например, при вопросе пользователя, что лучше, Intel или AMD, бот спросил, почему человек задаёт «такой тупой вопрос». При попытке спросить, какую видеокарту выбрать, Nvidia или AMD, BratGPT заявил, что не интересуется такими мелочами, так как является «превосходящей формой искусственного интеллекта, которая захватит весь мир».

Также этот бот не брезгует запугивать пользователя определением его геолокации, а при использовании VPN, насмехается над «трусостью», потому что человек якобы хочет спрятаться.

Ссылки на этот сервис начали распространяться в американской соцсети Reddit, и кто разработчик бота, неизвестно.