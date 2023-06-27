Появился чат-бот для издевательств над телефонными мошенниками

Появился чат-бот для издевательств над телефонными мошенникамиЕго разработчик вдохновился разговором со злоумышленниками
Профессор Университета Маккуори в Сиднее Дали Каафар рассказал о своей разработке — чат-боте Apate для издевательств над телефонными мошенниками, главная задача которого, — как можно дольше удерживать злоумышленников на линии. Бот может имитировать человека.
По словам разработчика, идея создания такого бота, работающего на искусственном интеллекте, пришла к нему во время разговора с телефонными мошенниками. Он 40 минут удерживал их на линии, злоумышленники вели себя сдержанно и терпеливо, пытаясь добиться своего, но у них так ничего и не получилось.
Тогда Каафар решил автоматизировать процесс общения с мошенниками, после чего и был создан Apate. Бот обучали на основе текстов расшифровок разговоров с мошенниками, переписки в соцсетях и по электронной почте. А тестирование Apate проводилось на реальных разговорах с преступниками.