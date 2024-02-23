Появился «лунный» аналог Minecraft, где можно осваивать ландшафт спутника Земли

Опубликовано 23 февраля 2024, 17:15
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Появился «лунный» аналог Minecraft, где можно осваивать ландшафт спутника ЗемлиИгровой ландшафт основан на реальных снимках Луны
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выпустило «лунную» версию игры Minecraft под названием Lunarcraft. Особенность игрового сюжета в том, что геймер может осваивать лунный ландшафт, построенный на основе реальных данных, собранных японским спутником Kaguya.
Территория в игре аналогична району прилунения первого японского лунного модуля SLIM. В январе 2024 года японский аппарат прибыл на Луну: в игре действие происходит в районе подножия Моря Нектариса, в кратере Теофил.
«Lunarcraft — это лунный мир, разработанный и созданный Центром космического образования JAXA и появившийся во всемирно известной метавселенной игры Minecraft. Это игра, в которой вы можете играть и узнавать о Луне и космосе в лунном мире, отражающем данные о рельефе Луны, полученные лунным орбитальным спутником JAXA Kaguya. С этим миром могут не только играть многие дети, но и использовать его в качестве экспериментального учебного материала в образовательных учреждениях», — сказано в сообщении JAXA.