Появился «лунный» аналог Minecraft, где можно осваивать ландшафт спутника Земли

Территория в игре аналогична району прилунения первого японского лунного модуля SLIM. В январе 2024 года японский аппарат прибыл на Луну: в игре действие происходит в районе подножия Моря Нектариса, в кратере Теофил.

«Lunarcraft — это лунный мир, разработанный и созданный Центром космического образования JAXA и появившийся во всемирно известной метавселенной игры Minecraft. Это игра, в которой вы можете играть и узнавать о Луне и космосе в лунном мире, отражающем данные о рельефе Луны, полученные лунным орбитальным спутником JAXA Kaguya. С этим миром могут не только играть многие дети, но и использовать его в качестве экспериментального учебного материала в образовательных учреждениях», — сказано в сообщении JAXA.