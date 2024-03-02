Появился магазин ИИ-приложений FlowGPT — альтернатива похожему сервису от OpenAI

В магазине GPT Store представлены различные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные разными людьми, и не только разработчиками, и настроенные для выполнения ряда задач, например, кодирования, ответов на простые вопросы. Но OpenAI требует, чтобы все чат-боты были основаны только на её моделях ИИ.

Но, как оказалось, многие пользователи и разработчики не согласны с этим. В частности, выпускник факультета компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли Джей Данг и бывший инженер-менеджер Amazon Лифан Ванг представили сервис FlowGPT.

Это экосистема приложений на базе генеративных моделей ИИ GenAI. Разработчики FlowGPT позиционируют свой сервис как магазин приложений, основанных на генеративных моделях ИИ, таких как Google Gemini, Anthropic Claude, Meta* Llama 2 и OpenAI DALL-E 3, а также интерфейсными возможностями для этих моделей — текстовыми полями и подсказками. То есть пользователи не ограничены одной моделью и могут создавать свои собственные приложения на базе GenAI и делать их общедоступными.

Также разработчики FlowGPT заявили, что их сервис — альтернатива и конкурент платформы от OpenAI.

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