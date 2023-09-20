Появился российский ложный дрон «Лодырь» для обмана РЭБ Украины

19:37, 20 сентября 2023
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Появился российский ложный дрон «Лодырь» для обмана РЭБ УкраиныЭтот БПЛА оснащён спящим режимом
Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали ложный дрон «Лодырь» для обмана систем радиоэлектронной разведки и борьбы ВСУ.
Такие дроны имитируют работу настоящего дрона-камикадзе (FPV). Благодаря этому «Лодырь» прикрывает летящий на боевую задачу расчёт FPV-дронов. Работать «Лодыри» будут только в связке в расчётом настоящих боевых БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
При этом комплекс отличается необычной технологией автономности. Беспилотник может находиться на одной позиции в течение нескольких недель в режиме гибернации (спящем режиме).