Появился российский ложный дрон «Лодырь» для обмана РЭБ Украины

Такие дроны имитируют работу настоящего дрона-камикадзе (FPV). Благодаря этому «Лодырь» прикрывает летящий на боевую задачу расчёт FPV-дронов. Работать «Лодыри» будут только в связке в расчётом настоящих боевых БПЛА. Об этом рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

При этом комплекс отличается необычной технологией автономности. Беспилотник может находиться на одной позиции в течение нескольких недель в режиме гибернации (спящем режиме).