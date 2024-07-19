Появился сайт с видео, в котором Стив Джобс предсказывает будущее компьютеров

Опубликовано 19 июля 2024, 07:49
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Появился сайт с видео, в котором Стив Джобс предсказывает будущее компьютеровОн зрил в корень
В 2022 году Лорен Пауэлл Джобс, Тим Кук и Джони Айв запустили архив Стива Джобса, содержащий его цитаты, фотографии, видео и электронные письма.
Недавно на сайте появилась страница с ранее неопубликованным видео, где Джобс в 1983 году предсказывает будущее компьютеров.
В этом видео, записанном в Аспене, Джобс рассуждает о драматических изменениях, которые произойдут с распространением компьютеров.
Джони Айв, который много лет работал с Джобсом и был его близким другом, комментирует, насколько глубоким было понимание со-основателя Apple будущих технологических изменений.
Айв отмечает, что Джобс уделял внимание не только технологиям, но и дизайну продуктов. Он призывал дизайнеров думать о внешнем виде и удобстве использования компьютеров.
Стив предсказывал, что к 1986 году продажи ПК превысят продажи автомобилей, что было невероятным для 1980-х годов.