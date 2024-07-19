Появился сайт с видео, в котором Стив Джобс предсказывает будущее компьютеров

Недавно на сайте появилась страница с ранее неопубликованным видео, где Джобс в 1983 году предсказывает будущее компьютеров.

В этом видео, записанном в Аспене, Джобс рассуждает о драматических изменениях, которые произойдут с распространением компьютеров.

Джони Айв, который много лет работал с Джобсом и был его близким другом, комментирует, насколько глубоким было понимание со-основателя Apple будущих технологических изменений.

Айв отмечает, что Джобс уделял внимание не только технологиям, но и дизайну продуктов. Он призывал дизайнеров думать о внешнем виде и удобстве использования компьютеров.

Стив предсказывал, что к 1986 году продажи ПК превысят продажи автомобилей, что было невероятным для 1980-х годов.