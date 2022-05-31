Появится ли более опасный вариант оспы обезьян по сравнению с нынешним

Учёный также усомнился, что возможна более опасная мутация вируса, чем нынешняя. По словам Альтштейна, потенциал эпидемии зависит от биологических свойств вируса. Оспа обезьян не отличается патогенностью, тем более когда передаётся между людьми. Он отметил, что нельзя сравнивать между собой коронавирус и обезьянью оспу — у этого вируса возможности ограничены.

К тому же оспа обезьян не такая агрессивная, как натуральная оспа. У обезьяньей оспы чёткие видимые симптомы, которые позволяют быстро выявить болезнь. Появление мутации нельзя исключить, но вряд ли новый вариант выйдет за пределы вируса.