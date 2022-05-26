Появится ли в России обезьянья оспа

По его словам, обезьянья оспа — крайне редкое вирусное заболевание. Его симптомы напоминают таковые при натуральной оспы. При этом в ряде случаев данная болезнь может протекать с осложнениями: бронхопневмонией, сепсисом, энцефалитом или инфекцией роговицы.

Продеус также рассказал, что летально заболевания составляет 3-6%, но порой может достигать и 11%.

Вместе с тем специалист уточнил, что на сегодняшний день в России не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян. И вероятность распространения болезни в стране очень мала.

Всем обеспокоенным иммунолог напомнил, что защититься от болезни поможет вакцина против натуральной оспы.