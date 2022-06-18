Появится ли в России сеть 6G

По его мнению, Россия обладает большим потенциалом, чем западные страны. Причём это возможно сделать по невысоким, по сравнению с Западом, ценам. Лаконцев отметил, что сейчас лидерами сетей 5G являются не США, а Китай и Южная Корея, при этом «в России и Индии развёрнуты одни из лучших мобильных сетей в мире по соотношению цены и качества».

Цены на сети нового поколения будут неизбежно расти, «подорожают базовые станции и смартфоны, вырастут необходимые инвестиции в стройку сети — из-за большей плотности, магистральные линии связи потребуют умощнения, увеличатся счета за электричество и другие операционные расходы». При этом будет необходимо формировать очень дорогую орбитальную группировку. Также Лаконцев отметил, что спешить некуда, «прогресс должен быть системным и постоянным».

При этом США и Европа уже не могут похвастаться современной инфраструктурой сетей: «европейская и американская инфраструктура устарела, является неэффективной и обходится пользователям и операторам очень недёшево». Причём стоимость тарифов в 10 раз дороже, чем в России и Азии.

«За внедрение сетей 6G важно не переплатить, подойти к ним необходимо всесторонне подготовленными, со своей полноценной исследовательской и производственной экосистемой, отработанной на 4G и 5G, с уже готовым и реализующимся планом расчистки радиочастотного спектра. Это всё реально сделать за 10 лет», — подчеркнул Дмитрий Лаконцев.