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Появление Интернета уменьшило число алкоголиков в российских деревнях
В последнее время российские власти пытаются активно «протягивать» Интернет в самые отдалённые территории страны. В том числе и в деревни.
И, как выяснилось, у данной инициативы имеется одно очень неожиданное, но полезное свойство — процент пьющих людей в деревнях заметно снижается. Об этом рассказала глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина.
Открылся ещё один неожиданный социальный эффект при подключении деревень к сети Интернет — снижается процент пьющих. Факт доказан, регионы подтверждают!
Кристина Майнина
Часть экспертов объяснило такой эффект тем, что люди употребляют алкоголь больше от скуки, чем по каким-то иным причинам. И в итоге получив доступ ко всемирной Сети, они находят себе развлечение и больше не возвращаются к алкоголизму.