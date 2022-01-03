Появление коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно — объясняет учёный-биолог

Эксперт отметила, что иммунитет к дельта-мутации слабо защищает от омикрона и наоборот. А это значит, что в организме человека «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге».

По итогу человечество, возможно, столкнётся с тем, что доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.