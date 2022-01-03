Появление коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно — объясняет учёный-биолог

Появление коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно — объясняет учёный-биологИ это не может не расстраивать
По крайней мере, это следует из того, что существует два сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрон и дельта. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как омикрон и дельта, то здесь уже не идёт речи о вытеснении варианта штамма другим. Вместо этого мы видим симпатрическую эволюцию, когда два подвида учатся сосуществовать в одном хозяине — территория вроде бы одна, но привычки разные. И эти критерии их разделяют.
Эксперт отметила, что иммунитет к дельта-мутации слабо защищает от омикрона и наоборот. А это значит, что в организме человека «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге».
По итогу человечество, возможно, столкнётся с тем, что доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.