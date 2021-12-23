Появление Земли стало результатом космической аварии

По мнению специалистов, наша планета не является результатом некоего процесса, в течение которого друг к другу притягивались космические камни малых размеров. Земля стала результатом столкновения двух или нескольких «зародышей планет» размером с Луну. Специалисты отмечают, что в этом отношении Земля похожа на Марс — Красная планета сформировалась таким же образом.

Для подтверждения своих предположений специалисты изучили изотопный состав метеорита, бывшего когда-то частью Марса, его состав сравнили с другими метеоритами. Оказалось, что вещество Марса и Земли похоже на метеориты, сформировавшиеся не во внешней, а во внутренней, части Солнечной системы.

«Наша планета, как и Марс, сформировалась в основном из материала, который существовал во внутренней части Солнечной системы. Всё указывает на то, что Земля появилась в результате столкновения нескольких небесных тел размером с Луну», — сказано в сообщении исследователей.