Появятся ли новые штаммы коронавируса после омикрона

Гебрейесус уточнил, что сейчас существуют «идеальные условия» для появления и развития новых, более заразных, по сравнению с омикрон-штаммом мутаций. Также чиновник отметил, что крайне высоким остаётся потенциал появления более смертоносных для жизни штаммов.

«Существуют различные сценарии развития пандемии, как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "Омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов», — подчеркнул глава ВОЗ.