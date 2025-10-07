Пожар и потеря бэкапов парализовали госуслуги Южной Кореи, чиновник покончил с собой

Наиболее серьёзный ущерб нанесён государственной облачной платформе G-Drive, которая использовалась чиновниками для хранения рабочих документов. Каждый сотрудник имел около 30 гигабайт личного пространства для отчётов, фото и файлов. Система была полностью уничтожена пожаром, а резервных копий не существовало из-за большого объёма данных. G-Drive входил в число 96 серверных систем, полностью выгоревших в результате инцидента.

Сейчас восстановительные работы продолжаются, однако их темпы крайне низкие. На данный момент удалось вернуть к работе только 115 из 647 пострадавших сетей. Власти рассчитывают завершить полное восстановление примерно за месяц, но специалисты считают, что процесс может затянуться из-за сложностей с оборудованием.

Больше всего от утраты пострадало Министерство по управлению персоналом, где сотрудники хранили все рабочие материалы исключительно в G-Drive. Из-за утраты архивов, включавших внутренние документы и отчёты для парламента, работа ведомства практически остановилась.

После пожара началось расследование причин возгорания. Правоохранительные органы задержали четырёх человек, которых подозревают в профессиональной халатности. Следователи проверяют, соблюдались ли стандарты пожарной безопасности и технического обслуживания оборудования.

Трагическим последствием инцидента стала смерть 56-летнего чиновника, курировавшего работы по восстановлению дата-центра. Он выпрыгнул из здания правительственного комплекса в Сеуле 3 октября. Власти сообщили, что чиновник не участвовал в следствии, однако выясняют, могло ли на его состояние повлиять переутомление и стресс, вызванные аварией.

Инцидент в Тэджоне стал одним из крупнейших технологических сбоев в истории Южной Кореи. Он парализовал работу ряда государственных онлайн-сервисов, включая почтовые и социальные платформы.