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Пожар на легендарном "Адмирале Кузнецове" принес ущерба почти на 100 млрд рублей
Но при этом “последствия возгорания вряд ли станут катастрофическими”
В последние несколько лет в сети разгорелся достаточно жаркий спор, в рамках которого множество сторон пытались понять, каков был размер ущерба, нанесенного крейсеру “Адмирал Кузнецов” во время недавнего пожара. Несмотря на то, что многие сошлись на незначительности финансовых потерь, появилась информация о том, что все может быть не так радужно.
Так, российское издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на собственный анонимный источник в штабе Северного флота, рассказало о том, что пожар на авианосце мог нанести колоссальнейший ущерб размером в 95 млрд рублей. По словам инсайдеров, пожар нанес ущерб многочисленному ремонтному оборудованию, а также конструкции авианосца. При этом все же было отмечено, что “последствия возгорания вряд ли станут катастрофическими”.
Напомним, что на сегодняшний день все еще не установлены причины возникновения пожара — по предварительным сведениям это могло случиться в результате нарушения правил техники безопасности при проведении сварочных работ.