Пожар на легендарном "Адмирале Кузнецове" принес ущерба почти на 100 млрд рублей

Так, российское издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на собственный анонимный источник в штабе Северного флота, рассказало о том, что пожар на авианосце мог нанести колоссальнейший ущерб размером в 95 млрд рублей. По словам инсайдеров, пожар нанес ущерб многочисленному ремонтному оборудованию, а также конструкции авианосца. При этом все же было отмечено, что “последствия возгорания вряд ли станут катастрофическими”.

Напомним, что на сегодняшний день все еще не установлены причины возникновения пожара — по предварительным сведениям это могло случиться в результате нарушения правил техники безопасности при проведении сварочных работ.