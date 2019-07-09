Ferra

Пожар на заводе по производству виски уничтожил тысячи рыб

Виной всему удар одной несчастной молнии
На прошлой неделе, 3 июля, в штате Кентукки загорелись два склада с бочками, в которых вызревал знаменитый кукурузный виски Jim Beam. По данным местных журналистов, пожар начался в результате удара молнии в один из складов, после чего огонь перекинулся и на соседние хранилища напитка. В обоих зданиях находилось порядка 5 млн литров Jim Beam.

В результате пожара были уничтожены 45 тыс бочек алкоголя, но это не самое страшное. Куда грустнее тот факт, что в результате пожара огромное количество спиртного напитка попало в близлежащие реки штата Кентукки. В связи с этим погибло огромное количество рыб в океане, так как уровень кислорода в воде из-за виски упал до критически низких значений. Точный ущерб до сих пор неизвестен, но уже сейчас можно говорить о нескольких тысячах погибших особей.

Для насыщения воды кислородом в пострадавших от пожара реках и уменьшить масштабы экологической катастрофы, используются специальные устройства для аэрации. В свою очередь, власти штата Кентукки оштрафуют производителя Jim Beam за нанесенный природе ущерб.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...