Пожар на заводе по производству виски уничтожил тысячи рыб

В результате пожара были уничтожены 45 тыс бочек алкоголя, но это не самое страшное. Куда грустнее тот факт, что в результате пожара огромное количество спиртного напитка попало в близлежащие реки штата Кентукки. В связи с этим погибло огромное количество рыб в океане, так как уровень кислорода в воде из-за виски упал до критически низких значений. Точный ущерб до сих пор неизвестен, но уже сейчас можно говорить о нескольких тысячах погибших особей.

Для насыщения воды кислородом в пострадавших от пожара реках и уменьшить масштабы экологической катастрофы, используются специальные устройства для аэрации. В свою очередь, власти штата Кентукки оштрафуют производителя Jim Beam за нанесенный природе ущерб.