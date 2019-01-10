Пожилые оказались основными распространителями фейковых новостей

Пожилые американцы старше 65 лет с наибольшей вероятностью распространяют фейковые новости в социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в Принстонском и Нью-Йоркском университетах.

Пожилые пользователи распространяют заметно больше фейковых новостей по сравнению с молодыми, независимо от образования, пола, расы, дохода или количества ссылок, которыми они делятся с друзьями.

Исследование, результаты которого опубликовали в Science Advances только сейчас, проводилось за месяцы до и месяцы после президентских выборов в США в 2016 году в три этапа. Всего в нём приняли участие 3500 человек.

Среди всех категорий распространителей фейков не так уж и много. Только 8,5% опрошенных когда-либо делились ссылками с сайтов с фейковыми новостями. Но старшее поколение относится к «группе риска» — среди пользователей старше 65 лет процент распространителей фейков достигает 11%, вдвое больше, чем среди пользователей возрастом от 54 до 65 лет. А среди пользователей возрастом от 18 до 29 лет — только 3%.

Также есть зависимость от политических пристрастий — 18% республиканцев склонны распространять фейковые новости, а среди демократов — только 3,5%.