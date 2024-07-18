Практически каждый первокурсник активно использует ИИ для учёбы

Большинство первокурсников, около 90%, активно используют ИИ-инструменты для учёбы, несмотря на их недавнее появление. Однако к выпускному курсу этот показатель падает до 59%. Опрос, проведённый Московским городским педагогическим университетом (МГПУ), выявил эту тенденцию.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко считает, что освоить ИИ проще, чем офисные приложения, и его можно использовать для автоматизации рутинных задач учителя, таких как проверка тетрадей и составление тестов. Это высвободит время для творчества и общения, но ИИ не заменит учителя полностью.

Опрос также показал, что среди студентов и преподавателей наиболее востребованы функции генерации текстов, поиска информации и ответов на вопросы, генерации идей, перевода текстов и создания медиа. Хотя ИИ-сервисы ещё несовершенны, их популярность растёт, и отечественные разработки, такие как YandexGPT и GigaChat, начинают конкурировать с зарубежным ChatGPT. Эти данные помогут лучше интегрировать ИИ в образовательный процесс.