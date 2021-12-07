Прародителя "Тик-Тока" выставили на продажу

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Прародителя "Тик-Тока" выставили на продажуВ надежде, что его продолжат развивать
Компания «Комитет» планирует в ближайшее время найти нового владельца для сайта-видеохостинга Coub, об этом сообщил в своём фейсбуке сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин.
Cервис, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики с несинхронным звуковым сопровождением работает с 2012 года, а под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года — после того, как у Coub закончились средства на развитие.
Цыплухин утверждает, что за два года им удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта обходится «Комитету» примерно в 1,5 млн рублей. Большая часть расходов уходит на сервера, хранилища и Content Delivery Network (CDN).
Будем рады, если найдутся люди, которые попытаются вдохнуть в него новую жизнь. Хочется, чтобы его история продолжалась.
Влад Цыплухин
Cооснователь «Комитета»
Источник: Facebook