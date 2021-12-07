Прародителя "Тик-Тока" выставили на продажу

Cервис, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики с несинхронным звуковым сопровождением работает с 2012 года, а под контроль «Комитета» он перешёл в начале 2020 года — после того, как у Coub закончились средства на развитие.



Цыплухин утверждает, что за два года им удалось более чем в два раза оптимизировать его расходы, сейчас техсодержание проекта обходится «Комитету» примерно в 1,5 млн рублей. Большая часть расходов уходит на сервера, хранилища и Content Delivery Network (CDN).