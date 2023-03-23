Правда ли, что американцы курируют из космоса украинский спецназ в зоне СВО

«Мы выбираем цели в специальной программе. Там их может разместить как спутник ЦРУ, так и наши собственные спутники, данные с которых оплачивают наши волонтёры. Там собрана информация из всех доступных источников. Выбираем цель, выезжаем на место и проводим собственную разведку», — рассказал командир отряда.

Эту информацию прокомментировал российский военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это очевидно и вполне логично для военных действий, в которых так или иначе участвуют США.