Правда ли, что американцы курируют из космоса украинский спецназ в зоне СВО

Правда ли, что американцы курируют из космоса украинский спецназ в зоне СВОСкорее всего, это так
Недавно издание Times опубликовало статью с интервью командира украинского отряда «Тор», цели которому отмечают и передают координаты спутники ЦРУ.
Фото: Thetimes.co.uk
«Мы выбираем цели в специальной программе. Там их может разместить как спутник ЦРУ, так и наши собственные спутники, данные с которых оплачивают наши волонтёры. Там собрана информация из всех доступных источников. Выбираем цель, выезжаем на место и проводим собственную разведку», — рассказал командир отряда.
Эту информацию прокомментировал российский военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, это очевидно и вполне логично для военных действий, в которых так или иначе участвуют США.
Скорее всего, так и есть. У них везде уши торчат. И то, что командуют и Главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР), и Службой безопасности Украины (СБУ) кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) и из ЦРУ, это очевидно. И задачи ставят, и согласовывают, и по возможности участвуют. Это проверенная практика, которая была и в Афганистане, и в Грузии. И это затрудняет нам вести боевые действия.