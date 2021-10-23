Правда ли, что большие государства воюют чаще маленьких

Специалисты выявили основные факторы, которые влияли на развитие военных технологий от неолита и вплоть до начала промышленной революции. Среди них были как социальные факторы — численность мирового населения, наличие взаимосвязи между регионами, так и технологические — развитие железной металлургии и одомашнивание лошадей.

Исследования основывались на базе исторических и археологических данных Seshat. В неё включены источники о более чем 500 доиндустриальных обществах за десять тысяч лет мировой истории.

Учёные применили методы количественной оценки и моделирования, а также статистического анализа. С помощью этой методологии специалисты оценивали перспективность более ранних предположений о том, как именно и в связи с чем развивались военные технологии древнего мира.

Выяснилось, что эволюция военного дела была тесно связана с ростом численности мирового населения. На локальный уровень развития военных технологий влияла связь между регионами, в которых военные технологии того времени создавались и применялись. Верной оказалась и гипотеза, которая, в общем, уже давно распространена — военное развитие тесно связано с развитием сельского хозяйства и уровнем реальных достижений в том или ином регионе.

Но при этом учёные установили, что уровень и скорость развития военных технологий в доиндустриальных обществах никак не связано с размером территории обществ, государств, качества и уровня управления в них.

По словам специалистов, это натолкнуло их на мысль о том, что уровень военных технологий древнего мира зависел именно от плотности населения и скорости увеличения его численности. Но не от масштабов государства — в этом отношении маленькие государства могли быть успешнее больших.