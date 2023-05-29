Правда ли, что Чёрное море скоро погибнет

Кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник из Института биологии южных морей, Николай Шадрин, высказал своё мнение относительно статьи турецкого учёного, геолога Османа Бекташа, которая предупреждала о возможной опасности из-за ядовитых газов в нижнем слое Чёрного моря. Шадрин назвал этот прогноз «страшилкой», не имеющей научного обоснования. Он объяснил, что сероводород в Чёрном море появился тысячи лет назад в результате прорыва солёных вод Средиземного моря в древнее пресное Эвксинское море. Этот процесс является естественным и продолжается уже много тысячелетий. Над слоем сероводорода находятся пурпурные бактерии, которые поглощают его, и поэтому сероводород не поднимается выше.

Шадрин отметил, что у природы есть сильные механизмы саморегуляции, и человечеству не следует вмешиваться в естественные процессы, которые мы ещё не полностью понимаем. Он подчеркнул важность проведения комплексных исследований, чтобы лучше понять, как решать проблемы, создаваемые человеком на Чёрном море. В заключение, он указал на необходимость расширения исследований, проводимых в Севастополе Институтом биологии южных морей и Морским гидрофизическим институтом.

В статье Бекташа, опубликованной в издании bTV, учёный говорил о том, что гибель Чёрного моря неизбежна из-за глобального потепления. Он описал структуру моря, состоящую из трёх слоёв: на дне находятся ядовитые газы, посередине — промежуточный слой с низкой температурой, а в верхнем слое, богатом кислородом, обитают рыбы и другие морские животные. Бекташ предупредил, что промежуточный слой начал истончаться, и в будущем нижний слой смешается с верхним, представляя угрозу для людей, живущих у моря.