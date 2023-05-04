Правда ли, что для здоровье полезнее проветривать спальню перед сном каждый день

Ученые проводили измерения качества воздуха в более чем 100 домах в течение двух недель. Участникам исследования предлагалось спать как обычно, с открытым или закрытым окном или дверью. Исследователи отслеживали качество сна и каждое утро предлагали участникам выполнять тесты на когнитивные способности.

По результатам исследования, хорошая вентиляция, позволяющая поддерживать содержание CO2 ниже 750 частей на миллион, благоприятно влияет на сон и когнитивные способности. Если концентрация CO2 превышает 2600 частей на миллион, качество воздуха считается низким, что негативно сказывается на сне и умственных способностях на следующий день. Даже содержание 1150 частей CO2 на миллион может снижать качество сна. Такое количество CO2 часто наблюдается в плохо проветриваемых спальнях с закрытыми окнами и дверями.

Ранее, в апреле, ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании и Университете Луисвилла выявили связь между внешними шумами, загрязнением воздуха и хроническим недосыпом. Выводы данного исследования подчеркивают важность поддержания чистоты и свежести воздуха для обеспечения здорового сна.