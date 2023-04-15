Правда ли, что электронные повестки начнут рассылать только к следующему призыву

Бирюков отметил, что таких планов нет, а электронный реестр воинского учёта создан как раз для упрощения документооборота. Благодаря этому нет необходимости приходить в военкомат для постановки на учёт, оформления отсрочки или по другим причинам.

По словам полковника Бирюкова, в ходе весеннего призыва повестки получили 52 тысячи человек и более 50 тысяч явились в военкоматы. Из них 29 тысяч получили отсрочки «по законным основаниям». То есть необходимое количество уже разослано.