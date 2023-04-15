Правда ли, что электронные повестки начнут рассылать только к следующему призыву

Правда ли, что электронные повестки начнут рассылать только к следующему призывуОб этом рассказал представитель Генштаба
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков сообщил, что массовой рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.
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Бирюков отметил, что таких планов нет, а электронный реестр воинского учёта создан как раз для упрощения документооборота. Благодаря этому нет необходимости приходить в военкомат для постановки на учёт, оформления отсрочки или по другим причинам.
По словам полковника Бирюкова, в ходе весеннего призыва повестки получили 52 тысячи человек и более 50 тысяч явились в военкоматы. Из них 29 тысяч получили отсрочки «по законным основаниям». То есть необходимое количество уже разослано.
Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учёта создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.