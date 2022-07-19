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Правда ли, что из России сбежали все компетентные программисты

Ситуацию объяснил Герман Клименко
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, прокомментировал слова президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию.
Правда ли, что из России сбежали все компетентные программисты

Президент отметил, что сейчас важно подготавливать качественные IT-кадры и инженеров. К 2024 году дефицит таких специалистов может составить порядка миллиона человек.

Клименко объяснил, что хорошей вехой является то, что проблема обозначена. По его словам, ситуация с озвученным кадровым дефицитом — хороший знак, поскольку понятно, откуда «можно стартовать».

Эксперт считает, что ситуация с миллионной нехваткой кадров на самом деле ни плоха, ни хороша, а такая как есть. Но важно, что озвучена реальная картина происходящего. Также Герман Клименко рассказал, что только реальные IT-специалисты могут объяснить, как готовить будущих коллег. Но важно это понимание и Министерством образования.

«Я, во-первых, искренне рад, что наконец-то обозначена проблема... Речь идёт о том, что действительно мы находимся в минусе по кадрам. Плюс современная история с безопасностью не позволяет использовать в госкомпаниях дистанционную работу, люди нам нужны здесь. Нам не хватает миллиона человек. Это много. И это большой такой пас в сторону Минобразования. У нас, если мне не изменяет память, был выпуск айтишников — 150 тысяч. Стоит задача довести их через несколько лет до 250 тысяч. Там тоже проблема: кто будет учить, это достаточно сложная история... И я думаю, что никто, кроме (IT) индустрии не сможет объяснить, какие именно кадры нужны», — отметил эксперт.

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