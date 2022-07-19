Правда ли, что из России сбежали все компетентные программисты

Президент отметил, что сейчас важно подготавливать качественные IT-кадры и инженеров. К 2024 году дефицит таких специалистов может составить порядка миллиона человек.

Клименко объяснил, что хорошей вехой является то, что проблема обозначена. По его словам, ситуация с озвученным кадровым дефицитом — хороший знак, поскольку понятно, откуда «можно стартовать».

Эксперт считает, что ситуация с миллионной нехваткой кадров на самом деле ни плоха, ни хороша, а такая как есть. Но важно, что озвучена реальная картина происходящего. Также Герман Клименко рассказал, что только реальные IT-специалисты могут объяснить, как готовить будущих коллег. Но важно это понимание и Министерством образования.

«Я, во-первых, искренне рад, что наконец-то обозначена проблема... Речь идёт о том, что действительно мы находимся в минусе по кадрам. Плюс современная история с безопасностью не позволяет использовать в госкомпаниях дистанционную работу, люди нам нужны здесь. Нам не хватает миллиона человек. Это много. И это большой такой пас в сторону Минобразования. У нас, если мне не изменяет память, был выпуск айтишников — 150 тысяч. Стоит задача довести их через несколько лет до 250 тысяч. Там тоже проблема: кто будет учить, это достаточно сложная история... И я думаю, что никто, кроме (IT) индустрии не сможет объяснить, какие именно кадры нужны», — отметил эксперт.