Правда ли, что хакеры украли личные данные россиян с сайтов МВД

Представители ведомства опровергли эту информацию и добавили, что она не нашла подтверждения. Также в МВД заявили, что безопасность информационной инфраструктуры ведомства проверяется регулярно.

«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности федеральной информационной системы ГИБДД. МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведённой проверки не находит своего подтверждения», — сообщили в МВД 18 мая.