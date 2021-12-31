Правда ли, что коронавирус усугубляет течение рака у переболевших

Он прокомментировал недавние заявления других врачей о том, что в результате заболевания коронавирусом повышается риск рака лёгкого или желудочно-кишечного тракта. Стилиди подчеркнул, что таких данных не существует.

Зато благодаря пандемии онкологи стали чаще выявлять рак лёгкого. Люди чаще стали обращаться к врачам для профилактики пневмонии, поэтому стали вовремя обнаруживать рак.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — отметил эксперт.