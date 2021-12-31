Правда ли, что коронавирус усугубляет течение рака у переболевших

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Правда ли, что коронавирус усугубляет течение рака у переболевшихТаких данных нет
Чаще ли заболевают раком люди, переболевшие коронавирусом, рассказал директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.
Он прокомментировал недавние заявления других врачей о том, что в результате заболевания коронавирусом повышается риск рака лёгкого или желудочно-кишечного тракта. Стилиди подчеркнул, что таких данных не существует.
Зато благодаря пандемии онкологи стали чаще выявлять рак лёгкого. Люди чаще стали обращаться к врачам для профилактики пневмонии, поэтому стали вовремя обнаруживать рак.
«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — отметил эксперт.
Источник: Известия