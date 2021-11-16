Правда ли, что космический мусор скоро протаранит и повредит МКС

Правда ли, что космический мусор скоро протаранит и повредит МКСНа самом деле опасность преувеличена
По словам Назаренко, опасность преувеличена, за всё время на высоте МКС не было зафиксировано ни одного серьёзного случая, были только удары мелких частиц. Кроме того, экипаж МКС предупреждён о подобной ситуации, специалисты выполняют различные манёвры и уклонения от возможных опасных столкновений.
«Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен чёрт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны. Почему? Во-первых, потому что на высотах менее 500 километров, где летает МКС, не так уж много обломков, а во-вторых, они под действием торможения там долго не будут, они опустятся и сгорят. А если обломки образовались на высоте более 500 километров, то это грустное обстоятельство, потому что на этой высоте они будут существовать и накапливаться тысячу лет», — отметил эксперт.