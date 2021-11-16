Правда ли, что космический мусор скоро протаранит и повредит МКС

По словам Назаренко, опасность преувеличена, за всё время на высоте МКС не было зафиксировано ни одного серьёзного случая, были только удары мелких частиц. Кроме того, экипаж МКС предупреждён о подобной ситуации, специалисты выполняют различные манёвры и уклонения от возможных опасных столкновений.

«Американцы часто кого-то пугают. Обломки опасны, но не так уж страшен чёрт, как его малюют. Ситуация простая: если они образуются на высоте более 500 километров, они нестрашны. Почему? Во-первых, потому что на высотах менее 500 километров, где летает МКС, не так уж много обломков, а во-вторых, они под действием торможения там долго не будут, они опустятся и сгорят. А если обломки образовались на высоте более 500 километров, то это грустное обстоятельство, потому что на этой высоте они будут существовать и накапливаться тысячу лет», — отметил эксперт.