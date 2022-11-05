Правда ли, что мошенники украли данные карт у Wildberries и тайком списывают с них деньги

Транзакция, о которой идёт речь, была совершена на счёт некой фирмы с похожим на Wildberries названием. Отмечается, что пострадала одна из пользовательниц, которая перевела деньги за товар сторонней фирме Wildberries Podol'sk.

Как отмечается, карта была привязана клиенткой и банковскую операцию санкционировала она. При этом привязать карту на Wildberries можно только с помощью SMS-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны, только если покупатель сам передаст свои банковские данные стороннему лицу или установит вредоносное приложение.

«Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк. Таким образом, по нашим данным операция была санкционирована пользователем», — отметили в пресс-службе Wildberries.