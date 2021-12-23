Правда ли, что мужчины от природы умнее женщин

Принято считать, что мужчины более успешны в социальном отношении, чем женщины. И что якобы когнитивные способности женщин ниже по сравнению с мужчинами, и что на это влияет размер мозга — у мужчин он больше. Но учёные говорят о том, что ум зависит не от размера мозга, а от количества нейронов, и это не связано с полом.

Анализ исследований показал, что на самом деле разницы между самками и самцами никакой нет. Были изучены библиологические особенности у 220 видов животных, по пяти индивидуальным чертам: смелость, агрессия, активность, социальность и любопытство. Ни у одного из изучаемых видов животных не было найдено ни одного значимого биологического отличия между полами. Отличия были только в морфологии тела и в иммунитете.

«Основываясь на наших данных, если мы предположим, что люди похожи на других животных, существует равная вероятность, что в этом мире будет столько же женщин с высокими достижениями, сколько мужчин с таковыми. Исходя из этой же логики, есть столь же высокая вероятность того, что такое же число мужчин и женщин будут иметь низкие показатели достижений», — подчеркнул биолог и ведущий автор исследования Лорен Харрисон.