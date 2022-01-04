Правда ли, что от алкоголя проще умереть в плохом настроении, чем в хорошем

Как заметил эксперт, доза алкоголя может быть одной и той же, но в разных состояниях может привести к совершенно разным последствиям. Если человек выпивает в подавленном состоянии, то вероятность смерти от алкоголя повышается в среднем на 30-40%. Но если выпить эту же дозу в хорошем настроении, для радости, сопротивляемость организма, наоборот, возрастает на 30-40% и алкоголь переносится иначе.

«Мы оценивали в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам. И я ввёл понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе. Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растёт? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40 процентов, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — рассказал Гундаров и посоветовал выпивать только в радостном настроении.

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