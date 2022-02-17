Правда ли, что ПЦР-тесты Роспотребнадзора не могут определить омикрон-штамм коронавируса

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Правда ли, что ПЦР-тесты Роспотребнадзора не могут определить омикрон-штамм коронавирусаЭто не так
Заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков объяснил, что тест-системы, произведённые ведомством, в котором он работает, могут определить омикрон-штамм коронавируса, несмотря на его отличие от исходного и последующих штаммов.
По словам эксперта, проблема заключается не в низком качестве ПЦР-тестов для выявления «Омикрона», а в том, что в единичных случаях был неправильно и не вовремя собран биоматериал. При этом он уверен, что тесты, произведённые Роспотребнадзором, могут определить омикрон-штамм, чего он не может гарантировать в отношении тестов других производителей.
«И даже если завтра будет что-то другое — они будут работать», — отметил Дедков.
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Источник: Петербургский дневник