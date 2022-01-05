Правда ли, что поздний ужин вредит здоровью

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Правда ли, что поздний ужин вредит здоровьюНе всем
Врач-гастроэнтеролог Анастасия Дунаева опровергла слухи о том, что при позднем ужине пища начинает гнить в кишечнике.
Как отметила врач, у большинства людей желудок и другие органы пищеварения ночью функционируют так же, как в период активности, и никакая пища в кишечнике не гниёт.
По её словам, у некоторых людей, действительно, пищеварительная система замедляется и тогда есть на ночь не стоит. Это может навредить, особенно, если у человека хронический гастрит.
При этом Дунаева подчеркнула, что из позднего ужина необходимо исключить продукты, вызывающие брожение: кефир, свежие овощи и фрукты, мучное и жареное.
Источник: FBM