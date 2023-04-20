Правда ли, что правительство будет следить за вами с помощью цифрового рубля

Правда ли, что правительство будет следить за вами с помощью цифрового рубляСлухи опровергла представитель Центробанка
Директор департамента национальной платёжной системы Центробанка РФ Алла Бакина опровергла слухи о «тотальной слежке» за людьми с помощью цифрового рубля. По её словам, это не более чем слухи.
Якобы будет установлена слежка за данными по операциям с цифровыми рублями и об остатках в цифровых кошельках. Но это — банковская тайна, охраняемая законом, поэтому какую-либо информацию банк может передать только на законных основаниях.
И в целом цифровой рубль защищён с помощью передовых технологий, с учётом борьбы с киберпреступниками и мошенниками. К тому же средства с такого цифрового кошелька никуда не денутся в случае потери пароля или специального ключа. Также специалист отметила, что у цифрового рубля, как и у обычных денег, не будет срока годности.
У цифрового кошелька не будет паролей, которые, если забудешь, навсегда лишишься денег. Для доступа к кошельку его владелец пройдет идентификацию в банке и получит ключ. Если же с ним что-то случится, человек сможет повторно обратиться в банк и пройти процедуру заново. Кошелек и цифровые рубли на нем никуда не пропадут.