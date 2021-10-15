Правда ли, что просмотр фильмов ужасов делает людей храбрее

Как пишет агентство ФАН со ссылкой на интервью с доцентом кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяной Яничевой, тревожность, как правило, говорит о неопределённости. Это страх вялотекущий и малозаметный, но имеет «накопительное» действие. Когда страх копится, человек становится апатичным или раздражительным и ему необходима, как говорят, встряска.

«В этом случае возможный вариант — просмотр таких фильмов. Получение негативных, сильных и даже экстремальных эмоций, может быть, приводит к тому, что своя собственная тревога, что называется, канализируется», — отметила эксперт.

И тогда просмотр хорроров, при котором человек может получить неприятные или яркие эмоции извне, могут помочь расслабиться и действительно отдохнуть от собственной напряжённости. В этом отношении даже есть исследование американских учёных, что просмотр фильмов ужасов может помочь справиться с тревожными расстройствами.

Но эксперт отмечает, что для одних людей это действительно может стать терапией, а другим — серьёзно навредить. Если у человека истощённая или от природы нестабильная нервная система, то просмотр ужастиков сделает только хуже. Это же, по словам психолога, касается и детей.