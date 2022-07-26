Правда ли, что российские ПВО почти не умеют сбивать «Байрактары»

По словам военного, «Байрактары» в российских ПВО в шутку называют целью для начинающих. Офицер отметил, что сбито уже «очень много» турецких беспилотников.

«В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора», — рассказал российский зенитчик.