Сегодня в 16:26
1 мин.
Правда ли, что российские ПВО почти не умеют сбивать «Байрактары»По словам российского зенитчика, сбивать «Байрактары» просто
Офицер российских войск ПВО, воюющий в составе группировки «О», известной также как «Отважные», рассказал о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar являются лёгкой целью.
По словам военного, «Байрактары» в российских ПВО в шутку называют целью для начинающих. Офицер отметил, что сбито уже «очень много» турецких беспилотников.
«В начале операции очень много было сбито "Байрактаров" нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это "начинающим уровнем" для оператора», — рассказал российский зенитчик.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
#ПВО,