Правда ли, что спорт помогает в лечении рака

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Правда ли, что спорт помогает в лечении ракаОтвечают учёные
В Сети появилось свежее исследование специалистов из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Оно показало, что занятия спортом и вправду способны усилить эффективность терапии от рака.
Учёные проанализировали данные 75 пациентов с раком поджелудочной железы. При этом первая группа выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю до проведения операции по удалению опухоли. В то же время вторая группа ничего такого не делала.
В результате учёные выяснили, что у тех, кто в течении шести недель занимался физической активностью, общая пятилетняя выживаемость была на 50% выше тех, кто ничего не делал.
Напомним, что ранее, в апреле 2022 года, группа экспертов из Университета Северной Каролины заявили о снижении вероятности кахексии на 60% при занятиях спортом.