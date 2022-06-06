Правда ли, что спорт помогает в лечении рака

Учёные проанализировали данные 75 пациентов с раком поджелудочной железы. При этом первая группа выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю до проведения операции по удалению опухоли. В то же время вторая группа ничего такого не делала.

В результате учёные выяснили, что у тех, кто в течении шести недель занимался физической активностью, общая пятилетняя выживаемость была на 50% выше тех, кто ничего не делал.

Напомним, что ранее, в апреле 2022 года, группа экспертов из Университета Северной Каролины заявили о снижении вероятности кахексии на 60% при занятиях спортом.