Правда ли, что стресс приводит к импотенции

По словам эксперта, хронический стресс является причиной высокого уровня кортизола — гормона стресса, избыток которого негативно влияет на все функциональные системы. Из-за высокого уровня этого гормона наблюдаются перепады настроения, повышается риск нарушения метаболизма, набора веса, повышения сахара и холестерина.

На фоне повышенного кортизола наблюдается гипертония в силу ухудшения эластичности сосудов, нарушается баланс половых гормонов — тестостерона и эстрогена, из-за чего у мужчин развивается импотенция. Кроме этого, наблюдается дисбаланс прогестерона, который отвечает за удовлетворение и и стабильность настроения.

Касательно веса, повышенный кортизол снижает синтез белков, растут сахар и холестерин, и чтобы нормализовать сахар, в организме начинается выработка инсулина, что и является причиной набора веса.

«Инсулин — гормон, который запасает, откладывает жир в различные места. Особенно в верхнюю половину туловища: живот, грудь, руки и ноги. Из-за того, что снижается белковый обмен на фоне кортизола, руки и ноги будут худые, потому что будут разрушаться белки», — подчеркнула врач.