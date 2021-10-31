Правда ли, что у СССР был танк, который выдерживал ударную волну от ядерного взрыва

Речь идёт об экспериментальном танке «Объект 279». Машина была разработана в 1957 году на Кировском заводе, в Ленинграде. Главным конструктором танка стал инженер Жозеф Котин.

Пек говорит о том, что у «Объекта 279» впечатляющие характеристики. Кроме того, что машина получила 4 гусеницы, благодаря которым обладала феноменальной проходимостью, танк также имел мощную броню. Бронирование корпуса и башни 60-тонного танка в некоторых точках достигало 270 мм и 300 мм соответственно. Это делало танк одним из наиболее защищённых в мире среди аналогов того времени.

Но было ещё одно качество — он мог использоваться в условиях ядерной войны за счёт корпуса, выполненного в виде плоского овала обтекаемой формы, необходимой для противодействия поражающим факторам ядерного взрыва.

Штатным вооружением «Объекта 279» были 130 мм нарезное орудие, спаренное с 14,5 мм крупнокалиберным пулемётом Владимирова. Также танк был оборудован инфракрасными прожекторами для подсвечивания цели и радиолокационным дальномером.

Американский аналитик называет советский танк «монстром», подчёркивая мощность машины. Причём Пек отмечает, что несмотря на то, что «Объект 279» давно снят с эксплуатации, он мог бы дать фору всем современным аналогам.