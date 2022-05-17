Правда ли, что у вегетарианцев крепче здоровье

По словам Мохтара, существует два основных принципа вегетарианства. Это употребление в пищу только растительных, цельных и нерафинированных продуктов, также отказ от мяса, молока, яиц, других животных продуктов, даже мёда. Врач объяснил, что растительная пища не вызывает хронических воспалений, защищает от инсульта и атеросклероза.

Атеросклероз вызывает высокий уровень холестерина, который, в свою очередь, провоцирует накопление в организме такого токсического вещества, как триметиламиноксид. А его накопление обусловлено животным белком.

Врач призвал переходить на растительную пищу ещё и потому, что в некоторых случаях можно остановить хронические заболевания, улучшить функции печени и почек, а также контролировать вес.