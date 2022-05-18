Правда ли, что у Яндекса снова выкрали личные данные пользователей

В компании заявили, что не только не фиксировали новые утечки, но и работают над новыми инструментами для усиления информационной безопасности пользователей сервисов.

Из-за недобросовестных действий одного из сотрудников «Яндекса», действительно, имела место утечка данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Но не были раскрыты банковские, какие-либо платёжные и регистрационные данные. И произошло это ещё 1 марта, о чём «Яндекс» сразу же сообщил, разослав пользователям соответствующие письма.

«Никаких новых инцидентов мы не фиксировали. Об утечке мы сообщили 1 марта, тогда же всем пользователям, которых она затронула, были направлены письма на электронную почту. Мы предпринимаем всё возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками — добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база», — сообщили в «Яндексе».