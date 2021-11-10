Правда ли, что в городах с грязным воздухом люди более депрессивные

Специалисты исследовали 352 жителей Пекина. Учитывались генетические факторы, влияющие, на фоне проживания в загрязнённой местности, на риск развития депрессивных состояний. Для каждого участника был рассчитан свой балл риска развития депрессии на основе генотипирования и влияния загрязнённого воздуха в течение 6 месяцев перед экспериментом.

С помощью МРТ у всех участников проверяли, какие участки мозга активизировались при прохождении специальных тестов. Вместе с этим участникам объявляли заниженные результаты, чтобы понять, как они будут реагировать, и какие состояния будут развиваться.

Выяснилось, что нейронные сети большей части участников разрушались и за счёт генетики, влияющей на развитие депрессии, и на фоне отравления мозга, вызванного загрязнённым воздухом. К тому же, как оказалось, гены, ответственные за депрессию, параллельно ей влияют и на воспалительные процессы, которые усиливаются проживанием в загрязнённой местности.